«У меня есть информация» – Венедиктов сообщил украинцам о физическом и политическом здоровье Путина

Надежды украинской элиты на ухудшение физического состояния российского президента и ослабление созданной им вертикали власти основаны на информационных вбросах, а не на реальных фактах.

На самом деле, Путин, для своих лет, «вполне здоровый человек», а созданная им политическая система крепка и сохранится после его ухода.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью известной на Украине антироссийской телеведущей и блогеру Алесе Бацман рассказал главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По словам Венедиктова, он лично интересовался этими вопросами через свои источники.

«Я этим вопросом интересовался, у меня нет никаких подтверждений того, что у него со здоровьем все плохо. Полтора часа бассейна каждый день, по-прежнему, конные прогулки, обязательно физкультурный зал, насколько я знаю. У меня нет подтверждения того, что у него проблемы со здоровьем. Вспомним о том, что он, в общем, на седьмом десятке, ему 68, и для 68-ми он вполне здоровый человек, насколько я знаю. Конечно, меня тоже могут обманывать, но у меня информации о том, что у него со здоровьем проблемы, – нет.

Более того, я скажу, что в последние две недели он чрезвычайно активизировался. Мы это видим, включая поездки по стране, чего не было довольно долго из-за эпидемии, в первую очередь», – отметил Венедиктов.

Кроме того, утверждает главред, в кремлёвской бюрократии нет серьёзных разногласий относительно внутренней и внешней политики, а силовой блок доминирует над условно либеральным.

«В Кремле вся бюрократия, она пропутинская, выращенная при Путине и поддерживающая его. В принципе, есть консенсус в политике Путина по отношению к бывшим республикам Советского Союза. Чтоб вы понимали, нынешняя элита объединена пост-имперским синдромом, и весь вопрос, что ее разделяет – это то, как менеджировать эти отпавшие мятежные провинции, назовем это так.

Но есть там партия силовая, очень близкая к Путину, которая рассчитывает, что политика Путина и пост-Путина не изменятся после его формального ухода. И она очень сильная, эта партия, она структурирована, и, судя по внутренним политическим нашим историям, по новым законам, эта партия взяла верх.

Путин принадлежит к этой партии, там не нужен никакой заговор – а зачем? Что он делает не так, что элита не воспринимает? Это консенсусная политика на самом деле… Так что мне представляется, что это (информвбросы о болезнях Путина и кризисе в его вертикали – прим. «НД») – фантазии и желание выдавать желаемое за действительное от наблюдателей, довольно далеких от стен Кремля», – приводит слова Венедиктова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.12.20

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