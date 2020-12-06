Неонацисты собираются сжечь фабрику игрушек под Киевом за изготовление ёлочных шаров для Минобороны РФ

Работники фабрики ёлочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области просят власти спасти их от украинских нацистов и не дать радикалам уничтожить производство, от которого зависит экономическое и финансовое выживание посёлка.

Ранее украинские националисты, побывавшие с экскурсией на фабрике, распространили видео, на котором видно, как в одном из цехов художники расписывают ёлочные шары символикой российской армии. Директор предприятия признал, что заказ выполнялся для Минобороны РФ. По его словам, поставки новогодних украшений для различных российских ведомств и организаций – главный источник доходов для его предприятия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к фабрике уже подтянулись неонацисты со всей Украины и заявляют, что намерены сжечь её.

«Утром угрожали, что сожгут фабрику. А я всю жизнь работаю здесь. Я довольна зарплатой, как и многие сотрудники. Мы же не оружие изготовляем, это новогодние игрушки. Нашли просто терпил. Пусть идут на Петра Порошенко своего наедут, а не на обычных рабочих», – приводит слова одной из сотрудниц украинское издание «Страна.УА».

Напомним, экс-президент и олигарх Пётр Порошенко сохранил свой бизнес в России, несмотря на всю свою русофобскую риторику.

Сообщается, что директор фабрики ради спасения производства от радикалов уже распорядился уничтожить всю партию готовых к отправке в РФ новогодних шаров.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.12.20

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