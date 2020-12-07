Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 17 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрирован 271 случай коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 231 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

От ковида скончались еще 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК выявлено 17 тысяч 109 инфицированных, от коронавируса умерли 334.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.12.20

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