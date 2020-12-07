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Понедельник, 7 декабря 2020, 11:34 мск

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Ялту переводят в режим жесткого ограничения водоснабжения

Ялта переходит в режим жесткого ограничения водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 14 декабря воду в городе и входящих в муниципалитет поселках будут подавать всего 6 часов день – по 3 часа утром и вечером. Об э том сообщил министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев.

По словам чиновника, притоки в Счастливенское и Загорское водохранилища, питающие Большую Ялту минимальны. В ближайшее время суммарный объем воды в них может сократиться до 6 млн кубометров при проектном показателе 39,65 млн кубов, поэтому принято решение снижать подачу воды.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 07.12.20

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