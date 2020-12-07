Крым готовится к тотальному дефициту воды

Ситуация с водообеспечением Крыма продолжает ухудшаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Аянском водохранилище – одном из основных источников Симферополя воды осталось на 8 дней.

При этом Тайганское водохранилище, из которого перекачивали воду в Симферопольское, со следующей недели перестанет питать крымскую столицу, так как Белогорскому району, в котором оно расположено, самому не хватает влаги, а других источников в районе нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал проблему системной и поручил всем муниципалитетам рассчитать последствия от сокращения запасов воды в основных питающих источниках и на основе этого анализа разработать графики подачи воды на случай тотального дефицита, а также установить опреснительные установки.

Опреснительные станции планируют построить в Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии. Пилотный проект для Симферополя, по словам Аксенова уже реализуется в селе Фрунзе. По остальным сроки пока не называются.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 07.12.20

Ялту переводят в режим жесткого ограничения водоснабжения. / Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 17 тысяч. / Африканские страны обошли Украину на околоземной орбите. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»