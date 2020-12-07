За выходные в Севастополе от ковида умерли 7 человек

В Севастополе в течение выходных зафиксировано 148 новых случаев коронавирусной инфекции: 75 в субботу и 73 в воскресенье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте от 8 до 82 лет.

За 2 дня скончались 7 человек, все – старше 65 лет.

Всего с начала эпидемии в Севастополе коронавирусной инфекцией заболели 4 тысячи 842 человека, 143 от ковида умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 07.12.20

Крым готовится к тотальному дефициту воды. / Ялту переводят в режим жесткого ограничения водоснабжения. / Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 17 тысяч. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»