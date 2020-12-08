В Крыму за сутки зарегистрировано 274 случая коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрировано 274 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 30 с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 195 выявлены при обращении за медицинской помощью, 79 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 17 тысяч 383 инфицированных, 339 из них умерли, в том числе 5 – за последние сутки.



Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.12.20

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