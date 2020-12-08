Вынесен приговор крымчанину, изнасиловавшему и ограбившему подростков

В Крыму вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему и ограбившему подростков.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, в марте текущего года 37-летний крымчанин заманил на территорию промышленной зоны в Симферополе двух девочек. Одну он изнасиловал, в отношении другой совершил иные действия сексуального характера. Кроме того, у одной из несовершеннолетних насильник забрал все деньги.

Железнодорожный районный суд Симферополя признал крымчанина виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

Плюс ко всему, с осужденного в пользу потерпевшего взыскан ущерб в размере 800 тыс рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.12.20

В Крыму за сутки зарегистрировано 274 случая коронавируса. / Так победим: Украина демонстрирует резкое снижение случаев COVID-19, в два раза уменьшив число тестирований. / США пообещали подумать о поставках своей вакцины Украине в ответ на отказ от российской. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»