ГУП «Крымгазсети» причинило бюджету РФ особо крупный ущерб

ГУП «Крымгазсети» обвинили в уклонении от налогов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК, с апреля 2015 по март 2017 топ-менеджеры предприятия внесли в регистры бухгалтерского и налогового учета недостоверные сведения, что позволило им занизить налогооблагаемую базу по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации и, как следствие, уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 99 миллионов рублей.

В результате бюджету Российской Федерации причинен особо крупный ущерб.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.12.20

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