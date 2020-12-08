В Швеции заявили, что Крым никогда не принадлежал Украине

Крым никогда не принадлежал Украине, заявил шведский бизнесмен, глава компании Stena AB Дан Стен Ульссон в интервью газете Dagens Nyheter.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», передачу в 1954 году полуострова Украине (напомним, это решение принято Никитой Хрущевым) Ульссон назвал административной мерой, принятой «во время пьяного застолья».

«Не вернуть Крым россиянам сразу [после распада СССР] – это была чертовски плохая идея. Потому что он всегда принадлежал им», – заявил бизнесмен, подчеркнув, что ответственность за воссоединение Крыма с Россией ответственно НАТО, активно расширяющее свою сферу влияния на восток.

«Русские не могли рисковать, что однажды им не разрешат иметь военно-морскую базу в Крыму. Это было бы концом нации», – заявил Ульссон.

Он не скрывает, что ему нравятся русские: «Люди, для которых шахматы являются национальным видом спорта, должны быть очень талантливыми. Они хорошо образованы», – говорит бизнесмен, подчеркивая, что симпатизирует русским не как коллективу, а как личностям. Точно так же он разделяет «коллективный Запад» и людей, относящих себя к западной цивилизации: «Если мировое сообщество что-то говорит, то, конечно, мировое сообщество имеет на это высокое моральное право. Но это не мешает в отдельных случаях иметь свое личное мнение».

Напомним, что и крымчане, и украинцы неоднократно заявляли, что Украина никогда не считала полуостров по-настоящему своим и финансировала его по остаточному принципу.

Симферополь, Олег Яковенко

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