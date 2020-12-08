В Севастополе за сутки от коронавируса умерли 5 человек

В Севастополе за сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19. Все заболевшие – местные жители в возрасте от полугода до 84 лет.

41 человек из вновь выявленных госпитализирован в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы, остальные находятся на амбулаторном лечении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции скончались 5 человек, в том числе мужчины 38 и 48 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 4 тысячи 913 человек. От ковида умерли 148 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 08.12.20

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