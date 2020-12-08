В Крыму будут изымать недвижимость, оставшуюся без хозяина

В Крыму бесхозное недвижимое имущество будут передавать в муниципальную собственность через год после постановки на учет органом регистрации прав. Об этом сообщил первый зампред Госкомрегистра РК Алексей Костин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно регламенту, через год после того, как ведомство внесет в ЕГРН информацию о том, что у имущества нет хозяина, местные органы власти могут предоставить в суд документы, подтверждающие, что хозяин недвижимости неизвестен либо отказался от нее.

В этом случае суд может признать решение об отчуждении указанного имущества, сообщают РИА «Новости». Однако если ранее зарегистрированные права или обременения в отношении объекта будут обнаружены, то его передача в муниципальную собственность окажется невозможной.

Напомним, что в феврале текущего года в Крыму, в числе прочего, обнаружили 56 бесхозных объектов культа.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 08.12.20

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