Помилованная Путиным Савченко призвала Зеленского отказаться от Донбасса

Возвращение Донбасса ничего не принесёт Украине, кроме проблем. Не нужна эта территория и подавляющему большинству граждан страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявила помилованная президентом РФ в рамках обмена пленными бывшая наводчица в АТО и экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

По её словам, украинская власть окончательно оттолкнула Донбасс, пытаясь вернуть силой ДНР и ЛНР и не желая вести с ними напрямую переговоры о мире.

«Я считаю, что уже пришло время задавать вопрос, а надо ли? Мы прожили семь лет, семь лет переливания из пустого в порожнее. Вопрос в том, нужно ли. Я была первой, кто рвал душу, когда еще в 16-м году можно было повернуть все реки вспять, даже во времена горячей войны. Я говорила, что с этими людьми надо говорить, что их надо услышать, что там наши украинцы, что нам надо идти на диалог, обменивать. Я кричала-кричала, а политики это заболтали.

Теперь у меня вопрос – а для чего, нужно ли? Давайте дадим себе честный ответ, что мы получим с Донбассом? Мы получим хорошую курортную зону Крым – куда так любили ездить украинцы? Давайте спросим, сколько украинцев поехали бы в Крым, а сколько в Донбасс? Я не думаю, что так много украинцев ездили в Донбасс – все ехали в Крым. Крым мы не получим? Не получим. Что мы получим с Донбассом, у нас своих проблем мало? Мы получим Донбасс как расцвет, как усиление экономики или мы получим Донбасс как проблему? Мы получим Донбасс как проблему…

Мы получим разминирование, мы получим тяжелые территории. Это то, что мы получим, давайте смотреть правде в глаза. Мы же не просто вернемся к людям, обнимемся и завтра у нас все будет как в Украине до 14-го года. Нет, не будет, мы получим огромную проблему», – приводит слова Савченко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.12.20

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