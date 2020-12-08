Жителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам Великой Отечественной войны

Граждан России, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», приравняют к ветеранам Великой Отечественной войны с соответствующей социальной поддержкой. Закрепляющий эту норму законопроект Государственная Дума приняла во втором чтении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что на жители осажденного Севастополя получат льготы по пенсионному обеспечению, право на обеспечение жильем за счет федерального бюджета жильем (в случае необходимости), право на ежемесячную денежную выплату и так далее.

Кроме того, они смогут одновременное получать две пенсий: по инвалидности и по старости, а также могут рассчитывать на повышение пенсий за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Жителям осажденного Севастополя, в числе прочего, освободят от консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, и от уплаты курортного сбора в РФ.

В третьем чтении законопроект рассмотрят 9 декабря.

Севастополь, Игорь Юров

Севастополь. Другие новости 08.12.20

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