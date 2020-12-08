Жители Ялты начали массово скупать в магазинах воду

Жители Ялты начали массово скупать в магазинах питьевую воду.

Как уже сообщал «Новый День», с 14 декабря курортную столицу Крыма переводят на 6-часовой график обеспечения: воду будут включать на 3 часа утром и на 3 часа вечером. Горожане сразу же отправились в торговые точки за бутилированной водой. Особой популярностью пользуются 5-литровые бутылки.

«И опять искусственно люди сами создают дефицит? Лично видела: уже водичку 5-литровую раскупают «тоннами» в магазинах, – пишут ялтинцы в соцсетях. – Ну, как не стыдно-то? Зачем запасаться впрок? Нельзя же думать только о себе!»

Некоторые отмечают, что в 5-литровых бутылках их интересует не столько содержание, сколько тара, которую они будут заполнять во время подключения воды: «Набрать несколько и всё лучше, чем целую ванну заполнять и потом сливать. Я тоже купила 2 штуки», – рассказывают горожане.

Кстати, в течение ближайших 10 дней в Ялте ожидаются дожди.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 08.12.20

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