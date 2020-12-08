Крупнейшая авиакомпания Украины увольняет полторы сотни пилотов

Крупнейшая на Украине авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) снимает с рейсов и увольняет более 140 пилотов, а перевозки упали почти на 50%.

В МАУ заявили, что власть ничего не делает для спасения авиационной отрасли страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в открытом письме руководства авиакомпании к президенту Зеленскому.

«Сегодня МАУ и вся мировая авиация проходит тот беспощадный к нам период, когда на колени поставлены пилоты. К сожалению, никаких мер поддержки авиационной отрасли на Украине до сегодняшнего дня украинской властью не введено. В «Международных авиалиниях Украины» готовится проект очередного увольнения сотрудников, которое коснется не менее 140 пилотов...

Просим Вас, господин президент, поручить кабинету министров Украины немедленно разработать программу действий по предоставлению возвратной финансовой помощи МАУ с целью выплаты заработной платы работникам,.. профильному министерству инфраструктуры Украины совместно с министерством финансов Украины провести переговоры о рассрочке задолженности перед государственными предприятиями – аэропортом «Борисполь» и «Украэрорухом» (госпредприятие по обслуживанию авиационного движения – прим. «НД»), – приводит текст письма РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.12.20

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