Киевские супермаркеты забиты российскими товарами – лидер националистов

В супермаркетах Киева полно товаров российского производства, что «недопустимо» для столицы «незалежной Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил член политсовета и глава киевской ячейки запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Андрей Ильенко.

Вместе с тем, Ильенко в разговоре с телеведущим признал, что не готов требовать запрета на импорт российских энергоносителей на Украину.

«Мы говорим о топливе для АЭС, газе (которые Украина «вынуждена закупать» – прим. «НД») … Но если мы сегодня заходим в супермаркет в Киеве, и я вижу там воду, которая произведена в Московской области – у меня вопрос: мы в Украине воды своей не имеем, что нам надо везти воду из Московской области?!

И таких примеров много, начиная от товаров первой необходимости, зубной пасты и т.д. Зайдите в любой магазин и посмотрите, сколько там товаров из России. Можно было это ограничить? Я считаю, что давным-давно можно было ограничить! Почему мы продолжаем давать агрессору возможность зарабатывать деньги на нашем рынке?!», – приводит слова националиста «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.12.20

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