Несовершеннолетняя крымчанка украла миллион, чтобы сбежать с любимым в Магадан

Несовершеннолетняя крымчанка совершила кражу со взломом, чтобы отправиться в вояж со своим другом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в поселке Ленино. 17-летняя девушка решила отправиться вместе со своим 18-летним возлюбленным в Магадан. Их дружба началась еще в школе, не расставались они и во время учебы в колледже. И тут парню понадобилось срочно съездить к родственникам в Магадан. И он предложил девушке составить ему компанию. Та согласилась, не раздумывая.

Поскольку денег на совместное путешествие у них не было, решили «позаимствовать» у родителей: вскрыли сейф в доме девушки, забрали 1 миллион рублей и улетели ближайшим рейсом на север.

Любопытно, что родители хватились дочери только через сутки: «Она перестала выходить на связь, у нее был отключен телефон, – цитирует КП-Крым мать девушки. – Их друзья тоже ничего не знали, поэтому пришлось срочно обратиться в полицию. Мы очень переживали, ведь такого раньше никогда не было».

Судя по всему, возвращаться в Крым влюбленные не собирались, однако вернуться пришлось: крымская полиция связалась с магаданской и через пару часов беглецов нашли. Часть денег они уже потратили, но большую часть суммы родителям вернули.

Придется ли им отвечать за кражу со взломом, не сообщается. Пока родители заявляют, что не намерены разлучать беглецов, так как понимают: у них любовь, и в этом случае «даже злиться бесполезно».

Ленино, Олег Яковенко

Ленино. Другие новости 09.12.20

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