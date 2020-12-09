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Среда, 9 декабря 2020, 11:18 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Власти Крыма отмечают негативную динамку по заболеваемости коронавирусом

В Крыму за сутки зарегистрировано 278 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 22 случая с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 215 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За прошедшую неделю (со 2 декабря) в РК выявлено 1797 инфицированных, от ковида скончались 48 человек.

«Динамика негативная», – резюмировал глава РК Сергей Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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