В Крыму возбуждено уголовное дело по факту отравления детей газом

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту отравления двух детей угарным газом.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК им Севастополю, вечером 4 ноября взрослые и дети, живущие в арендованной квартире дома по улице Кечкеметская, почувствовали слабость и головные боли. Утром следующего дня родители обнаружили, что 4-летний сын и 6-летняя дочь находятся в своих кроватях в крайне слабом состоянии, без движения. Дети были доставлены в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Разбираясь в ситуации, следователи выяснили, что владелец квартиры самостоятельно установил в помещении газовую колонку и смонтировал вытяжку, специалистов для проверки он не вызывал, акт ввода оборудования в эксплуатацию не оформлял. В результате система эксплуатировалась с нарушением.

В результате, 4 декабря при работе газового оборудования произошло нарушение естественной тяги в канале вентиляции, в кухню стал поступать угарный газ, ставший источником отравления детей.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст.238 УК РФ).

Кроме того, будет дана оценка действиям контролирующих служб, ответственных за проверку функционирования газового оборудования и перепланировку помещений.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.12.20

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