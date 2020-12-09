В Севастополе начали греться горящими деньгами

Житель Севастополя поджег банкомат.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Севастополю, об инциденте сообщил директор операционного офиса банка. Преступника быстро задержали.

29-летний мужчина пояснил, что замерз и решил согреться. А поскольку он был пьян и плохо соображал, то не придумал ничего лучше, чем поджечь банкомат.

Причиненный банку ущерб превысил 145 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Поджигателя могут отправить «париться» в колонию на срок до 5 лет.

Севастополь, Олег Яковенко

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