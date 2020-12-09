В Крыму ухудшается ситуация с заболеваемостью пневмонией

В Крыму растет заболеваемость сезонными инфекциями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день эпидпорог по ОРВИ превышен на 34%. Гриппа в регионе пока нет. Но, по словам главы республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, первые случаи заболевания в России прогнозируются в 20-х числах декабря. И, скорее всего, отмечены они будут в регионах Южного Федерального округа.

Появление гриппа осложнит ситуацию с коронавирусом, предупредила Пеньковская.

Продолжается и рост заболеваемости внебольничной пневмонией. За прошедшую неделю (со 2 декабря) зарегистрировано 2 тысячи 78 случаев. С начала года показатели увеличились на 300%.

За последние 2 недели критический рост отмечен в Керчи, Симферополе, Бахчисарайском районе. Последний лидирует по заболеваемости с сентября. При этом в районе постоянно выявляются нарушения масочного режима, в работе предприятий м при проведении массовых мероприятий.

В общей структуре внебольничных пневмоний 16% приходится на бактериальные, 26% – на ковидные. Остальные случаи не расшифрованы, но, по словам Пеньковской, большинство из них тоже спровоцированы ковидом.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.12.20

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