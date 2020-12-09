В Севастополе от ковида умерли 5 человек

В Севастополе за сутки выявлено 74 новых случая заболевания COVID-19. 33 человека госпитализированы в стационары инфекционной, девятой и первой городских больниц, остальные – на амбулаторном лечении.

Под наблюдением находятся 580 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от ковида скончались еще пять человек в возрасте от 63 до 79 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусом заболели 4 тысячи 987 человек. От инфекции скончались 153.

Севастополь, Лиана Макоба

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