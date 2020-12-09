В Крыму не дадут школьникам долго отдыхать в зимние каникулы

Правительство Крыма не собирается удлинять новогодние каникулы для школьников. Даже в целях разобщения детских коллективов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти РК по-прежнему придерживаются мнения, что в школе дети находятся в безопасности, а в каникулы они тут же начнут «болтаться по улицам и магазинам», рискуя подхватить коронавирус. Поэтому последним учебным днем в крымских школах в уходящем году станет 30 декабря, отмечает РИА Новости со ссылкой Минобразования РК. А новая четверть начнется 11 января.

В Севастополе придерживаются противоположного мнения: сейчас в городе рассматривают варианты удлинения каникул.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.12.20

В Севастополе от ковида умерли 5 человек. / Правительство вынесло на общественные слушанья проект яхтенной марины. / Правительство Севастополя составило из федеральных денег бюджет города до 2024 года. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»