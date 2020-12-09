Коронавирус стал чаще убивать крымчан младше 65 лет

В Крыму растет смертность от коронавируса в возрастной группе 50 – 64 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число жертв инфекции в РК, согласно официальным данным, на сегодняшний день составляет 347 человек. 8 летальных исходов, с учетом окончательных заключений по ранее умершим пациентам, зарегистрировано за последние сутки.

У 16% умерших ковид был осложнен сердечно-сосудистыми патологиями, у 12% – заболеваниями эндокринной системы. А у 13% погибших от инфекции никаких хронических заболеваний не выявлено.

При этом, по словам главы республиканского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, летальность в возрастной группе 50 – 64 года за последнее время выросла на 34%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.12.20

В Крыму не дадут школьникам долго отдыхать в зимние каникулы. / В Севастополе от ковида умерли 5 человек. / Правительство вынесло на общественные слушанья проект яхтенной марины. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»