Крым вошел в число российских регионов с самыми высокими темпами распространения коронавируса

Крым занимает четвертое место в России по темпам прироста заболеваемости коронавирусом. На сегодняшний день этот показатель в РК составляет 1,65% при среднероссийком уровне 1,1%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшую неделю (со 2 декабря) прирост составил 14%, а за последние 2 недели – вырос на 25%. Если сравнивать с августом, заболеваемость ковидом в РК выросла в 13,5 раз.

Наиболее тревожная ситуация отмечается в Алуште, Кировском районе и Ялте, где темпы прироста заболеваемости в 1,5 – 2 раза превышают среднекрымские.

Значительный рост распространения инфекции отмечается в Раздольненском, Советском и Нижнегорском районах – за 2 недели в 4 раза.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.12.20

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