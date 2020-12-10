Украина определила пограничный режим с Крымом и Донбассом на время полного локдауна

Украина вводит полный локдаун, но не собирается закрывать на этот период границу с Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Украины приняло решение ввести полный локдаун с 8 по 24 января. Будут запрещены любые развлекательные, спортивные и культурные массовые мероприятия.

Закроют все торговые развлекательные центры, кинотеатры и театры, фитнес-клубы, спортзалы и бассейны. Предприятиям общепита разрешат работать только на вынос.

Закроют и все учебные заведения, будут работать лишь детские сады.

Разрешена деятельность продуктовых магазинов, аптек и точек, торгующих ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией. Продолжат работать банки, почта, отели и гостиницы а также транспорт.

При этом в Минреинтеграции Украины заявили, что с 8 по 24 января все контрольно-пропускные пункты на границах с Крымом и неконтролируемыми территориями Донбасса продолжат работать в штатном режиме.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 10.12.20

В Севастополе бригаду «скорой помощи» приходится ждать по 12 часов. / После Евромайдана Украина безвозвратно утратила пять отраслей промышленности. / Экс-представитель Порошенко в Крыму: Или Зеленский откроет воду полуострову, или потеряет Южную Украину. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»