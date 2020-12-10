Выявляемость короновируса в Крыму продолжает расти

В Крыму за сутки зарегистрировано 289 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 211 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.



С начала пандемии коронавирус подтвержден у 17 тысяч 950 крымчан, с начала декабря – у 2 тысяч 578.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.12.20

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