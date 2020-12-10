Смотрите, чтобы не унесло: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение – ожидается сильный ветер.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сегодня во второй половине дня 10 декабря и в течении суток 11 декабря на полуострове ожидается усиление восточного ветра до 15 – 20 метров в секунду, при порывах скорость может до 25 метров в секунду.
«Из-за сильного ветра высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций – падения рекламных конструкций, затруднение в работе всех видов транспорта», – отметили в ведомстве.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 10.12.20
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