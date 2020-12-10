В Севастополе удлинили новогодние каникулы для школьников

Правительство Севастополя определилось с датами новогодних каникул для школьников и студентов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все контрольные, тесты и зачеты в рамках промежуточной аттестации должны завершиться в школах до 18 декабря – в этот день все оценки уже должны быть выставлены. До 19 декабря должны пройти все праздничные мероприятия.

С 21 декабря школы, спортивные секции и учреждения допобразования уходят на каникулы, которые продлятся 21 день – до 10 января включительно.

В учебных заведениях среднего профессионального образования последним рабочим днем и окончанием сессии станет 31 декабря. В техникумах и колледжах каникулы продлятся с 1 по 15 января.

Детские сады будут работать в обычном режиме.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 10.12.20

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