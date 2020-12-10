Москва готовится к «накачке» Украины американскими вооружениями

Возможный приход к власти нового президента США не изменит антироссийский подход Вашингтона на украинском направлении.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в разговоре с депутатами Госдумы.

По его словам, находящаяся в глубоком кризисе Украина не желает отказываться от постоянного нагнетания напряжённости в Донбассе, а США готовы подстрекать её к агрессивным действиям наращиванием поставок оружия.

«Разумеется, подобная накачка вооружениями, боеприпасами, техникой – страны, которая не может уладить свои внутренние проблемы, страны, которая отклоняется все больше от выполнения минского пакета мер, – это игра, которая со стороны США по большому счету носит глубоко антироссийской характер.

Для нас очевидно, что отказа от этой линии Соединенных Штатов не произойдет, независимо от того, кто окажется в конечном итоге в Белом доме после 20 января – дня инаугурации. И мы к этому готовимся», – приводит ТАСС слова Рябкова.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.12.20

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