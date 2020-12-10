Политолог Зеленского призвал окончательно зафиксировать сложившийся статус-кво в Донбассе

Изменение сложившейся ситуации в Донбассе невозможно – ни политическим, ни военным способом. Поэтому следует «оставить всё как есть» и полностью «заморозить» конфликт, разведя противоборствующие стороны по всей линии фронта, так как даже объявленное перемирие не обеспечивает полного прекращения огня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил близкий к администрации президента Зеленского украинский политолог Владимир Фесенко.

«Это, конечно, не полное урегулирование конфликта. Но надо честно признать: полноценное политическое урегулирование конфликта на Донбассе и сейчас, и в обозримой перспективе просто невозможно. Прежде всего, из-за позиции Путина. Но также из-за отсутствия единства в украинском обществе (в том числе и в парламенте) относительно путей и форм разрешения этого конфликта.

К сожалению, сценарий «замораживания» конфликта на Донбассе возможен только при согласии России. И для этого потребуются «стимулы», возможно, снижение санкционного давления Запада на Россию (в обмен на прекращение огня в этом регионе).

Естественно, постоянно будет риск размораживания этого конфликта. Но, «замораживание» конфликта – это меньшее зло, даже по сравнению с войной малой интенсивности», – приводит слова Фесенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.12.20

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