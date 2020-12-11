В Крыму в течение суток от коронавируса умерли 12 человек: 7 – в РК и 5 в Севастополе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии жертвами ковида стали 525 жителей полуострова: 362 крымчанина и 163 севастопольца. При этом в РК смертность составляет 1,98%, а в Севастополе – 3,17%.
Напомним, за весь год в РК выявлено 18 тысяч 256 инфицированных, в Севастополе – 5 тысяч 136.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 11.12.20
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