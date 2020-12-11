Глава Крыма лично убедился, что «горячие линии» минздрава не работают

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил заместителя министра здравоохранения РК Георгия Кравца – за то, что «не умеет организовать работу в нужно русле».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о «горячих линиях» по коронавирусу и другим медицинским проблемам. Крымчане давно жаловались на их неудовлетворительную работу. Чиновники, наконец, решили эти жалобы проверить.

«Дозвониться на сегодняшний практически нереально, – констатировал глава РК Сергей Аксенов. – К сожалению, в рамках мониторинга «горячей линии» Минздрава – номер 8 800 733 33 34 – выявлено, что он, по факту, не рабочий. Кроме того, сотрудники минэкономразвития провели обзвон 101-ой аптеки «Крым-Фармации», в результате чего удалось дозвониться лишь в 49 из них. В этой связи принято решение об увольнении с замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Республики Крым Георгия Владимировича Кравца как ответственного за организацию работы «горячей линии».

Кроме того, считаю необходимым объявить выговор директору «Крым-Фармации» господину Чеславскому. В случае, если до понедельника проблема связи с оставшимися аптеками не будет решена, руководитель ГУПа будет уволен за недостаточную работу по организации приема звонков граждан в период острой эпидемиологической ситуации.

Параллельно с этим идет расчет необходимого количества человек и дополнительных технических линий для адекватной организации работы «горячей линии» министерства здравоохранения Республики Крым».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.12.20

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