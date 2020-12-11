Следствие в отношение бывшего вице-премьера Крыма Нахлупина завершено

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя председателя Совета министров Республики Крым Виталия Нахлупина и его «неофициальных помощников» Валентина Дукорского и Ярослава Сливки в получении взятки в особо крупном размере.

Как уже сообщал «Новый День», Нахлупин был единственным из крупных «донецких», кто, несмотря на свое активное противодействие присоединению Крыма к России, остался на полуострове после событий весны 2014 года и стал руководить увеличившимся в разы рублевым бюджетом Крыма. В январе 2016 года он перешел на должность вице-премьера правительства Сергея Аксенова и начал курировать экономический блок и реализацию федеральной целевой программы по развитию Крыма.

17 октября 2018 года Нахлупина задержали по подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (взяточничество) и на время следствия отправили под стражу. Адвокаты бывшего вице-премьера РК несколько раз пытались изменить меру пресечения, но безрезультатно.

По версии следствия, в 2017-2018 годах Нахлупин через Дукорского и Сливку поставил на поток получение взяток. Подельники за определенную плату обеспечивали победы определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ. Общая сумма взятки за указанный период составила более 16 млн рублей.

Со Сливкой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в суд. Приговором суда Сливка признан виновным в полном объеме предъявленного обвинения.

Уголовное дело в отношении Нахлупина и Дукорского направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.12.20

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