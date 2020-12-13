В Крыму стремительно увеличивается суточная выявляемость коронавируса: если в пятницу, 11 декабря, сообщалось о 303 вновь зараженных, в субботу – о 333, то сегодня – о 351. Ежесуточный прирост составляет 5% – 9%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества подтвержденных накануне случаев 268 выявлены при обращении за медицинской помощью, 83 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

За 2 дня от ковида скончались 10 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 18 тысяч 940 случаев инфекции. Жертвами ковида стали 372 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.12.20

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