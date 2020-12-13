Европейский арбитраж аннулировал украинский запрет на тотальную вырубку лесов Закарпатья

Подписанная Украиной Ассоциация с ЕС не допускает уклонения от взятых на себя Киевом обязательств в рамках этого договора, в том числе и отказа от неограниченного вывоза украинского леса-кругляка в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в постановлении Европейского арбитража, который отменил решение Киева от 2015 года о запрете экспорта круляка из Украины.

Напомним, что в основном варварские вырубки леса для продажи в ЕС происходили в Закарпатской области.

«Окончательное решение комиссии по урегулированию споров, созданной в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, выявило, что украинский запрет на вывоз всей необработанной древесины несовместим с Соглашением об ассоциации. Следовательно, ожидается, что Украина как можно быстрее прекратит экспортный запрет», – заявила на своём сайте Еврокомиссия по итогам решения арбитража.

Ранее, всячески способствовать снятию запрета на вывоз в Европу украинского леса-кругляка пообещала пришедшая к власти в 2019 году команда президента Зеленского, которая видит вхождение в ЕС «своей стратегической целью».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.12.20

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