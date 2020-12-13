В России убит воевавший против Украины петербуржец

Правоохранители Санкт-Петербурга обнаружили тело мужчины 40 лет с рассечённой головой в собственной квартире.

Сообщается, что гражданин России воевал добровольцем в Донбассе против киевского режима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», полицию вызвали соседи, которые обратили внимание на шум борьбы.

Борис Р. до своей смерти выбил стёкла на балконе 14 этажа, по-видимому, пытаясь позвать кого-то на помощь.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили в квартире полный беспорядок и следы борьбы. Сам погибший лежал на полу с пробитой головой, ногами на диване.

Как известно, ранее ФСБ уже предотвратила две нашумевшие попытки похищения украинскими диверсантами граждан РФ, принимавших участие в конфликте на востоке Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.12.20

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