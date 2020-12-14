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Понедельник, 14 декабря 2020, 10:46 мск

Новости Крым

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Официальное число инфицированных ковидом в Крыму достигло 1 процента

В Крыму за сутки зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества вновь заболевших 289 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 19 тысяч 289 инфицированных, или 1% от числа официально зарегистрированных в республике жителей.

Симферополь, Лиана Макоба

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