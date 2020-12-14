Официальное число инфицированных ковидом в Крыму достигло 1 процента

В Крыму за сутки зарегистрировано 349 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества вновь заболевших 289 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 19 тысяч 289 инфицированных, или 1% от числа официально зарегистрированных в республике жителей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.12.20

Близится время, когда Украина применит силу к России – Кравчук. / В России убит воевавший против Украины петербуржец. / Европейский арбитраж аннулировал украинский запрет на тотальную вырубку лесов Закарпатья. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»