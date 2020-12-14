Ялтинцев предупредили: справедливого распределения воды не будет

Ялта с сегодняшнего дня перешла на 6-часовой график подачи воды: по 3 часа утром и 3 часа вечером. Однако горожан сразу предупредили – в силу природных особенностей города справедливости в распределении жизненно важного ресурса ждать не стоит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в питающих Большую Ялту Загорском и Счастливенском водохранилищах суммарный запас воды на сегодняшний день составляет менее 5 млн 600 тысяч кубометров (при проектном объеме 39,65 млн кубов). Вода в водопроводной системе бежит самотеком, поэтому четко установленный график – с 6 до 9 часов и с 18 до 21 часа – соблюдать не получится. Чем ближе к морю находится абонент, тем позже у него появится вода в период подачи.

При этом в некоторых районах городах вода будет почти постоянно.

В ближайшие дни решать проблему вододефицита будут за счет водопадов: выпавшие за последние дни на ЮБК осадки не повлияли существенным образом на состояние водохранилищ, зато наполнили водопады, приток в которых оценен более чем в 20 тысяч кубометров.

Кроме того, в ближайшие 2 дня в Форосе подключат к системе дополнительную артезианскую скважину, а сама Ялта и ближайшие к ней западные поселки начнут качать воду из озера Могаби, запас которого оценивается в 850 тысяч кубометров.

Отметим, что Ялта в несезон потребляет около 50 тысяч кубометров воды в сутки, в туристический сезон – в 2 раза больше.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.12.20

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