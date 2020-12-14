В Севастополе за выходные подтверждено 230 новых случаев коронавируса

В Севастополе за выходные подтверждено 230 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте в возрасте от 2 до 89 лет.

За 3 дня от инфекции умерли 7 человек – все старше 65 лет.

Всего с начала эпидемии в городе новой коронавирусной инфекцией заболело 5 тысяч 366 человек. 170 из них от ковида умерли.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 14.12.20

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