Заповедники Крыма закрыли для бесконтрольного посещения и переводят на платный вход

В Крыму снова будут взимать плату с туристов за посещение заповедников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобные намерения крымские чиновники высказываются с 2018 года, но полгода назад появилась информация, что разработкой тарифов займется объединенная дирекция крымских заповедников ФГБУ «Заповедный Крым».

Наконец, директор ФГБУ Андрей Бородин заявил, что эта работа закончена: «Этот вопрос обсуждался с министром. Нами направлены уже готовые предложения в этой части. Нас услышали».

Правда, он не стал озвучивать подготовленные предложения, лишь отметив, что вход для крымчан будет бесплатным (ранее для обитателей полуострова предполагалась 50%-ная скидка).

Но и местные жители не смогут свободно попадать в заповедные зоны: они должны оформлять разрешение на посещение особо охраняемых территорий. Для этого нужно зайти по определенной ссылке, заполнить заявление, указав свои данные, нужный маршрут в конкретном заповеднике, цель визита и планируемую дату посещения. При этом ссылка доступна только по будням и в определенные часы. Потом нужно дождаться разрешительного документа и сохранить его на телефон или распечатать, чтобы предъявлять встретившимся сотрудникам заповедника.

Передвигаться в заповедных зонах разрешено только по определенным маршрутам, за сход с которых, равно как и за прогулки без разрешения, грозят штрафами: для физических лиц от 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 тысяч, для юридических – от 300 тысяч рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.12.20

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