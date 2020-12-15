В Севастополе стремительно растет заболеваемость COVID-19 и смертность от инфекции

В Севастополе за сутки зарегистрировано 79 новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – местные жители в возрасте от 3 лет до 81 года.
Скончались пять человек в возрасте от 65 до 88 лет.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5445 человек, 175 умерли.
При этом, с начала декабря выявили почти 1 тысячу инфицированных, что составляет 22% от всех зарегистрированных ранее. Умерли от коронавируса за 2 недели декабря 49 севастопольцев – это 39% от всех летальных исходов, зафиксированных на 1 декабря.
Сегодня смертность от ковида в Севастополе составляет 3,2%. В начале месяца этот показатель равнялся 2,8%.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 15.12.20
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