В Севастополе стремительно растет заболеваемость COVID-19 и смертность от инфекции

В Севастополе за сутки зарегистрировано 79 новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – местные жители в возрасте от 3 лет до 81 года.

Скончались пять человек в возрасте от 65 до 88 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5445 человек, 175 умерли.

При этом, с начала декабря выявили почти 1 тысячу инфицированных, что составляет 22% от всех зарегистрированных ранее. Умерли от коронавируса за 2 недели декабря 49 севастопольцев – это 39% от всех летальных исходов, зафиксированных на 1 декабря.

Сегодня смертность от ковида в Севастополе составляет 3,2%. В начале месяца этот показатель равнялся 2,8%.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 15.12.20

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