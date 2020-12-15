В Севастополе заявили о нападении на станцию скорой помощи

В Севастополе напали на станцию скорой помощи – сообщение об этом появилось в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщается, что инцидент произошел 12 декабря около 3 часов ночи в Балаклаве:

«Когда все бригады скорой помощи были на выезде, произошло нападение на станцию скорой помощи в Балаклаве. Неизвестный «урод» разбил все авто сотрудников и кареты скоро помощи. Машины были залиты бензином (видимо, хотел поджечь).

У него должны быть резаные раны от стекла, так как на авто имеются следы от крови. Прошу Вас не проходите мимо. Если у кого-то будет какая-либо информация, то сообщите в отдел полиции Балаклавского района либо на горячую линию МВД», – написал аноним в группе «Плохие новости Крым и Севастполь».

Отметим, что официальной информации по этому поводу нет. Однако у жителей Крыма сообщение о нападении сомнений не вызвало, тем более что автор опубликовал фото поврежденного транспорта. На снимках, правда, нет разбитых санитарных авто – они чем-то облиты. А вот у мстоящих рядом легковушек выбиты окна.

Некоторые даже предположили, что на полуострове завелся автоненавистник: «Это орудует какой-то урод: сутки раньше – 11.12.2020 года – в Алуште в 3 часа ночи подожгли 4 автомобиля, в том числе и нашу», – рассказала одна из участниц обсуждения.

Севастополь, Олег Яковенко

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