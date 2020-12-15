Крым будет экспортировать кофе – об этом заявила руководитель АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталья Серова.

Как уже сообщал «Новый День», в начале ноября в Симферополе открылось консульство Никарагуа – это государство признало российский Крым еще в 2014 году. Теперь обсуждаются планы сотрудничества на 2021 год.

В первую очередь, в наступающем году планируется наладить прямой товарообмен. По словам Серовой, Никарагуа интересует продукция судостроительства, технологии и научные разработки в сферах рыбловства и сельского хозяйства.

«Сюда мы намерены перевозить кофе на переработку, – цитирует Серову РИА Новости. – Местные компании будут обжаривать, молоть, купажировать и отправлять на экспорт – это таможенный режим переработки».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.12.20

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