Ротация кадров в Крыму превращается в навязчивую идею

В Крыму не стихают разговоры о готовящейся ротации в органах власти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вслед за главой республики Сергеем Аксеновым отставку прочат его первому заму, а также главам рядя муниципалитетов.

Так, наблюдатели отметили «тихое исчезновение» главы крымского правительства Юрия Гоцанюка. А в рейтинге замгуберанторов премьер РК опустился в группу аутсайдеров.

«Гоцанюк как-то ушел в отпуск, и не «вернулся», – комментирует ситуацию telegram-канал «Крымская П».

Между тем, инсайдеры сообщают, что после новогодних праздников в отставку могут отправиться несколько крымских мэров, в числе коих называют и мэра Симферополя Елену Проценко.

Отчасти эти разговоры подогревает и сам Аксенов, всякий раз грозящий увольнениями при обнаружении невыполненных поручений или нарушений. И даже иногда кого-то увольняет. Но пришедшие на смену изгнанным тоже через некоторое время оказываются в числе невыполнивших или нарушивших. И становится ясно, что менять надо всю систему управления или хотя бы главных управленцев.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.12.20

В УВД Ялты прошли обыски. / А где бывший начальник полиции? В Крыму завершили следствие по очередному делу бутлегеров. / Крым будет экспортировать кофе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»