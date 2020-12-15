Ротация кадров в Крыму превращается в навязчивую идею

В Крыму не стихают разговоры о готовящейся ротации в органах власти.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вслед за главой республики Сергеем Аксеновым отставку прочат его первому заму, а также главам рядя муниципалитетов.
Так, наблюдатели отметили «тихое исчезновение» главы крымского правительства Юрия Гоцанюка. А в рейтинге замгуберанторов премьер РК опустился в группу аутсайдеров.
«Гоцанюк как-то ушел в отпуск, и не «вернулся», – комментирует ситуацию telegram-канал «Крымская П».
Между тем, инсайдеры сообщают, что после новогодних праздников в отставку могут отправиться несколько крымских мэров, в числе коих называют и мэра Симферополя Елену Проценко.
Отчасти эти разговоры подогревает и сам Аксенов, всякий раз грозящий увольнениями при обнаружении невыполненных поручений или нарушений. И даже иногда кого-то увольняет. Но пришедшие на смену изгнанным тоже через некоторое время оказываются в числе невыполнивших или нарушивших. И становится ясно, что менять надо всю систему управления или хотя бы главных управленцев.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 15.12.20
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