В Крыму заболеваемость ковидом за неделю выросла на четверть

В Крыму за сутки зарегистрировано 354 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 269 выявлены при обращении за медицинской помощью, 85 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.



Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 19 тысяч 988 инфицированных. За неделю (с 9 декабря) подтвержден 2 тысячи 251 случай, что на 25% больше, чем за предыдущую семидневку.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.12.20

Украина не сможет принять одновременно больше миллиона доз вакцины. / Украина получит в пять раз меньше доз вакцины от минимальной потребности страны. / Число жителей ДНР с российским гражданством достигло 200 тысяч – Пушилин. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»