В Ялте возбудили уголовное дело по факту предоставлении сиротам некачественного жилья

В Ялте возбуждено уголовное дело по факту халатности чиновников при предоставлении жилья сиротам.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в 2019 году в Гаспре молодому человеку и девушке из числа детей-сирот были предоставлены квартиры в многоквартирных домах.

Экспертиза установила, что жилые помещения переданы в состоянии, не соответствующем санитарным требованиям и нормам: квартиры не подключены к центральному отоплению и газоснабжению, в то время как в сам дом коммуникации подведены, имеются явные дефекты отделки стен и потолка в комнатах.

«Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации города Ялта своих прямых обязанностей, выраженных в приобретении неблагоустроенных жилых помещений, существенно нарушены права и законные интересы детей-сирот на предоставление качественных квартир, – отметили в ведомстве. – Кроме того, причинен ущерб бюджету на общую сумму свыше 5,7 млн рублей.

В рамах расследования уголовного дела ( (ч.1 ст. 293 УК РФ) следователями следственного отдела по городу Ялта устанавливается процедура закупки и передачи жилых помещений, соответствие технического состояния заявленной стоимости, иные обстоятельства, будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц».

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 16.12.20

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