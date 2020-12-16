Большинство умерших от ковида в Крыму поздно начали получать медпомощь

Число умерших от коронавируса в Крыму увеличилось на 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии жертвами ковида стали 392 крымчанина, на сегодняшний день уровень летальности составляет 1,96%.

При этом за последнюю неделю (с 9 декабря) зарегистрировано 43 летальных исхода, с начала декабря – 91 смерть. К примеру, за весь октябрь инфекция унесла 75 жизней.

Медиков тревожит тот факт, что продолжает расти смертность среди людей активного возраста. Так, среди умерших за минувшую неделю каждый третий относился к возрастной категории 50 – 64.

По словам главы республиканского Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, в общей структуре смертности более 80% приходятся на случаи, когда пациент обратился за медицинской помощью позже вторых суток заболевания.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.12.20

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