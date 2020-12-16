«Это ужас»: Аксенов объяснил, что мешает перевести крымские школы на дистант

В Крыму не будет вводиться дистанционное обучение, потому что никто толком не знает, как его организовать. Об этом сегодня заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в республике на дистант переведены 1 школа и 141 класс в еще 74 общеобразовательных учреждениях – там коронавирусом заболели учителя и дети. Всего в дистанционном режиме учатся 3 тысячи 845 школьников, или 1,8% от общего числа. Следовать примеру Москвы, где все школы, как и весной, переведены на дистанционное обучение, в Крыму не собираются. Потому что не готовы.

Правда, говоря об этом, глава РК Сергей Аксенов предпочел не вспоминать негативный опыт, который крымчане получили минувшей весной, а сослался на всероссийский опыт: «Я мониторю ситуацию по всей стране. Никто не знает, что там делать, чем занять детей. Это ужас от слова «УЖАС», – заявил он. – Придет лето, придет ЕГЭ, и встанет вопрос, как экзамены сдавать при таком процессе обучения. Как бы себе карьеру еще не поломали себе наши дети».

Отметим, что в апреле, когда пандемия коронавируса только начиналась, Крым чуть ли ни одним из первых в России перешел на дистант. Тогда и Аксенов, министр образования РК Валентина Лаврик заявили, что к новой системе обучения всё и все готовы. Потом выяснилось, что ни в школах, ни в семьях нет необходимого оборудования, а учителя не владеют методиками удаленной работы с учениками. В итоге дистант вылился в ад для детей и родителей, а крымские власти, в конце концов, признали, что эксперимент провалился.

Похоже, что за прошедшие полгода мало что изменилось. Правда, Лаврик сегодня сообщила, что рамках нацпроекта «Образование» крымские школы и учреждения допобразования получили 11 тысяч 370 новых компьютеров. Но полностью процесс компьютеризации завершится только в следующем году, так как оборудование еще не получили 102 школы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.12.20

В Крыму введут особый порядок определения подрядчика по содержанию автомобильных дорог. / Пандемия COVID-19 может вылиться в эпидемию деменции. / Большинство умерших от ковида в Крыму поздно начали получать медпомощь. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»